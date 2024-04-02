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        Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki seçim sonuçlarına itiraz edildi

        AK Parti, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde seçim sonuçlarına itirazda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 17:14 Güncelleme: 02.04.2024 - 17:14
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        Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki seçim sonuçlarına itiraz edildi
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        AK Parti, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde seçim sonuçlarına itirazda bulundu.

        AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, Halfeti ilçesinde seçim sonuçlarını etkileyecek tespitler elde ettiklerini belirterek, "İki ayrı yerde seçim sonuçlarını etkileyecek usulsüzlükler tespit ettik. Bununla ilgili olarak İlçe Seçim Kuruluna itirazımızı bildirdik. Şimdi sonucunu bekliyoruz." dedi.

        Halfeti'de kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti adayı Mehmet Karayılan yüzde 39,45, AK Parti adayı Şeref Albayrak yüzde 33,64 oy almıştı.

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