Hilvan'da seçimler yenilenecek

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde, DEM Parti'nin kazandığı seçimlerin, AK Parti'nin 15 sandığa itirazı üzerine yenilenmesine karar verildi.

Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, resmi olmayan sonuçlara göre DEM Parti Adayı Serhan Paydaş, seçimi önde tamamladı. Ancak, AK Parti İlçe Seçim Kurulu’na başvurup 15 sandığa itirazda bulundu. İtiraz dilekçesinde bazı sandıkların bulunduğu alanın basılıp, oy çuvalları ve seçim tutanakların yakıldığı belirtilerek seçimlerin yenilenmesi istendi. İtirazı değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, ilçe belediye başkanlığı seçimi, ilçe belediye meclis üyeliği seçimleri ve Yeni Mahalle muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimlerinin 2 Haziran Pazar günü yenilenmesine karar verdi.