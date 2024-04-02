Siverek'te sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeş hayatını kaybetti
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde sokakta yürüyen Mecit ve Orhan Geyik isimli kardeşler uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde sokakta yürüyen Mecit ve Orhan Geyik isimli kardeşler uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Bağlar Mahallesinde meydana geldi. Sokakta yürüyen Mecit ve Orhan Geyik kardeşlere, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Geyik kardeşlerin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin kimliklerinin saptanması ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Yaşamını yitiren kardeşlerin cenazeleri ise yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.