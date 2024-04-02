Siverek'te sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeş hayatını kaybetti

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde sokakta yürüyen Mecit ve Orhan Geyik isimli kardeşler uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar Mahallesinde meydana geldi. Sokakta yürüyen Mecit ve Orhan Geyik kardeşlere, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Geyik kardeşlerin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin kimliklerinin saptanması ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.