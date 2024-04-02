Şanlıurfaspor-Sakaryaspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Sakaryaspor'u 2-0 mağlup eden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, "Bizim adımıza çok büyük bir galibiyet oldu." dedi.

Arslan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmasında, sıcak bir havada gündüz saatinde zorlu bir maç olduğunu ama oyunun başında hakimiyeti ele geçirdiklerini söyledi.

Maçın başlarında buldukları gollerle 2-0 öne geçtiklerini hatırlatan Arslan, şöyle konuştu:

"Güzel goller bulduk, 2-0'dan sonra skoru da arttırabilirdik ama ilk yarı genelde bizim hakimiyetimizle geçti. İkinci yarıda Sakaryaspor'da Tuncay hoca hamleler yaptı. Bizim oyuncularımız da ikinci yarıda biraz daha mücadele anlamında ön plana çıkmaya çalıştık ama oyun kurma ve oyunu ileriye taşımada biraz sorunlar yaşamaya başladık. Oyuncu değişiklikleriyle onu da gidermeye çalıştık. Bizim adımıza çok büyük bir galibiyet oldu. Maçtan önce zaten moralliydik. Hafta içi sağ olsun yönetim kurulumuz çok uğraştı, çok didindi, futbolcular çok fedakarlık yaptı. Biliyorsunuz milli maç arasından sonraki 3-5 gün idmana çıkılmadı. Bunun neticesinde bu takım hala ayakta kalabiliyorsa hem arkadaşlığımız güzel hem bu şehri seviyoruz, bu şehre hizmet etmeyi seviyoruz. Bu bir başlangıç, yani işin bitişi değil. Daha sorumluluklarımız var, cumartesi çok çok kritik başka maç var. İnşallah bu sene ligde kalıp seneye de bu şehirde Allah bize şampiyonluk nasip eder."