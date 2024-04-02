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        Şanlıurfaspor-Sakaryaspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Sakaryaspor'u 2-0 mağlup eden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, "Bizim adımıza çok büyük bir galibiyet oldu." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 17:22 Güncelleme: 02.04.2024 - 17:22
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        Şanlıurfaspor-Sakaryaspor maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Sakaryaspor'u 2-0 mağlup eden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, "Bizim adımıza çok büyük bir galibiyet oldu." dedi.

        Arslan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmasında, sıcak bir havada gündüz saatinde zorlu bir maç olduğunu ama oyunun başında hakimiyeti ele geçirdiklerini söyledi.

        Maçın başlarında buldukları gollerle 2-0 öne geçtiklerini hatırlatan Arslan, şöyle konuştu:

        "Güzel goller bulduk, 2-0'dan sonra skoru da arttırabilirdik ama ilk yarı genelde bizim hakimiyetimizle geçti. İkinci yarıda Sakaryaspor'da Tuncay hoca hamleler yaptı. Bizim oyuncularımız da ikinci yarıda biraz daha mücadele anlamında ön plana çıkmaya çalıştık ama oyun kurma ve oyunu ileriye taşımada biraz sorunlar yaşamaya başladık. Oyuncu değişiklikleriyle onu da gidermeye çalıştık. Bizim adımıza çok büyük bir galibiyet oldu. Maçtan önce zaten moralliydik. Hafta içi sağ olsun yönetim kurulumuz çok uğraştı, çok didindi, futbolcular çok fedakarlık yaptı. Biliyorsunuz milli maç arasından sonraki 3-5 gün idmana çıkılmadı. Bunun neticesinde bu takım hala ayakta kalabiliyorsa hem arkadaşlığımız güzel hem bu şehri seviyoruz, bu şehre hizmet etmeyi seviyoruz. Bu bir başlangıç, yani işin bitişi değil. Daha sorumluluklarımız var, cumartesi çok çok kritik başka maç var. İnşallah bu sene ligde kalıp seneye de bu şehirde Allah bize şampiyonluk nasip eder."

        - Sakaryaspor cephesi

        Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı ise şartların eşit olduğu bir iklimde, şartların eşit olduğu bir sahada oynadıklarını ancak üzülen tarafın kendileri olduğunu ifade etti.

        Ligin son 6 haftasına girildiğini hatırlatan Karslı, şunları söyledi:

        "Bizim adımıza kötü bir oyun, kötü bir sonuç. Ama biz bunun sorumluluğunu alarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Oyuncularla bizim iletişimimiz gayet iyi, o yüzden bundan sonraki süreci daha pozitif hale getirmek için her türlü çalışmayı, her türlü girişimi sağlayacağız. Oyunun geneli ortada bir mücadele gibi görünse bile sonuç olarak Şanlıurfaspor'a yarayan bir sonuç oldu. İkinci yarıda tamamen oyunu rakip alana yıkmamıza rağmen yine sonuca ulaşamadık. Duran toplarla fırsatlar elimize geçirdik ama olmadı. Bizler bir tarafta sorumluluğu alabilecek olgunluğa sahibiz. Zirve yarışında belki şu an beklemediğimiz bir sonuca ulaştık ama bundan sonrası için daha tedbirli ve daha olumlu oyunu oynamak için çaba göstereceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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