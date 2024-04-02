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        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Gülpınar, tebrikleri kabul etti

        31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kasım Gülpınar, tebrikleri kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 17:17 Güncelleme: 02.04.2024 - 17:17
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        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Gülpınar, tebrikleri kabul etti
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        31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kasım Gülpınar, tebrikleri kabul etti.

        Gülpınar, Yeniden Refah Partisi Seçim Koordinasyon Merkezi'nde kendisini tebrik eden vatandaşlarla bir araya geldi.

        Burada konuşan Gülpınar, şeffaflık ilkesiyle adaletli, liyakatli bir şekilde belediyeyi yöneteceklerini belirtti.

        Gülpınar, adaleti sağlayacaklarını, torpil kavramını ortadan kaldıracaklarını aktararak şöyle konuştu:

        "Bu yüzden bizi sevenlerden, yakınlarımızdan, dostlarımızdan, ahbaplarımızdan özellikle rica ediyorum, beni 5 sene lütfen bu işle meşgul etmeyin. Öncelikle 5 sene boyunca Urfa'ya hizmet etmemiz lazım. Lütfen, bu işlerle beni meşgul etmeyin. Adaletli bir şekilde yöneteceğimize, adaletli bir şekilde muamele yapacağımıza herkes müsterih olsun. Bu konuda herkesin vicdanı rahat olsun. Bundan sonra ortak akıl yani meşveret bu kavramı da sürekli gündeme getireceğiz. Kadrolarımızı liyakat üzerine kurmak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz."

        Gülpınar, yolsuzlukla mücadele için bir ihbar hattı da kuracaklarını kaydetti.

        Mehmet Kasım Gülpınar ile resmi olmayan sonuçlara göre aynı partiden Karaköprü Belediye Başkanı seçilen Nihat Çiftçi daha sonra tebrikleri kabul etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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