Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li terörist Suriye sınırında yakalandı

        Şanlıurfa'nın Suriye sınırından yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 12:35 Güncelleme: 24.03.2024 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li terörist Suriye sınırında yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Suriye sınırından yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.

        Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

        Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.

        Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Ölümlü 'seçim broşürü' kavgasının yaşandığı iş yerine pompalı tüfekle saldırı
        Ölümlü 'seçim broşürü' kavgasının yaşandığı iş yerine pompalı tüfekle saldırı
        Sezon sonu geliyorlar!
        Sezon sonu geliyorlar!
        Yaklaşık 61 milyon seçmen sandığa gidecek
        Yaklaşık 61 milyon seçmen sandığa gidecek
        CİMER'e şikayeti sayesinde dünyaevine girdi
        CİMER'e şikayeti sayesinde dünyaevine girdi
        Katil, karakolda pantolonundaki lekeden fark edildi!
        Katil, karakolda pantolonundaki lekeden fark edildi!
        TFF başkanlığına aday mı oluyor?
        TFF başkanlığına aday mı oluyor?
        Su çiçeği kimler için tehlikeli?
        Su çiçeği kimler için tehlikeli?
        Seçim günü sosyal medyaya sıkı takip: Özel ekip oluşturuldu
        Seçim günü sosyal medyaya sıkı takip: Özel ekip oluşturuldu
        Barça'dan 200 milyon Euro'luk teklife ret!
        Barça'dan 200 milyon Euro'luk teklife ret!
        Rusya ve Ukrayna birbirine saldırmayı sürdürüyor
        Rusya ve Ukrayna birbirine saldırmayı sürdürüyor
        Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar artıyor
        Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar artıyor
        Hamas, İsrail basınındaki iddiayı yalanladı
        Hamas, İsrail basınındaki iddiayı yalanladı
        Prensesler diyarına bir bakış
        Prensesler diyarına bir bakış
        Yumurtaların renkleri neden farklıdır?
        Yumurtaların renkleri neden farklıdır?
        Evini otele çevirdi
        Evini otele çevirdi
        Soğan ve patatesi ayrı yerlerde saklayın! İşte nedeni
        Soğan ve patatesi ayrı yerlerde saklayın! İşte nedeni
        Arda Güler, İspanya'da yine gündemde!
        Arda Güler, İspanya'da yine gündemde!
        İştah kapatıyor, kalbi ve akciğeri koruyor!
        İştah kapatıyor, kalbi ve akciğeri koruyor!
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film

        Benzer Haberler

        Şampiyon kick boksçu antrenörün çocukları babalarının izinden gidiyor
        Şampiyon kick boksçu antrenörün çocukları babalarının izinden gidiyor
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Şanlıurfa'da nevruz kutlamalarında 15 gözaltı
        Şanlıurfa'da nevruz kutlamalarında 15 gözaltı
        Erbakan: 40 yıl sonra Şanlıurfa'da milli görüş belediyeciliğiyle buluşacağı...
        Erbakan: 40 yıl sonra Şanlıurfa'da milli görüş belediyeciliğiyle buluşacağı...
        Şanlıurfa'da nevruz etkinliği düzenlendi
        Şanlıurfa'da nevruz etkinliği düzenlendi