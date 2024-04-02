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        Haberler Dünya Eski ABD Başkanı Trump'tan 1 Nisan şakası: "Kampanyamı askıya alıyorum..."

        Trump'tan 1 Nisan şakası: "Kampanyamı askıya alıyorum..."

        2024 ABD Başkanlık seçimlerine yeniden hazırlanan Eski ABD Başkanı Trump, 1 Nisan gününde takipçilerini " "Kampanyamı askıya alıyorum..." mail ile şaşırttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 13:00 Güncelleme: 02.04.2024 - 13:00
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        Trump'tan 1 Nisan şakası
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        Kasım ayında ABD'de gerçekleşecek başkanlık seçimlerinde yarışmaya hazırlanan eski Başkan Donald Trump, 1 Nisan günü yaptığı şakayla takipçilerini şaşırttı.

        "KAMPANYAMI ASKIYA ALIYORUM..."

        Trump tarafından takipçilerine gönderilen e-postada "Kampanyamı askıya alıyorum..." yazıyordu. E-postanın devamında ise büyük harflerle "Şaka yapıyorum- 1 Nisan Şaka Günü kutlu olsun!" ifadeleri kullanıldı.

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        Trump mesajında, "Amerikan halkı için savaşmayı asla bırakmayacağım. Asla teslim olmayacağım. Arkamıza yaslanıp Sahtekar Joe Biden'ın BÜYÜK ülkemizi yok etmeye devam etmesini izleyemeyiz." açıklamasında bulundu.

        E-posta daha sonra ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetiminde ABD'de "açık sınırlar, hızla artan suçlar, rekor enflasyon" gibi konuların sorun haline geldiğini yazdı.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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        #Donald Trump
        #1 Nisan
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