Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sürüyor.
Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda 1 kilo 150 gram toz esrar ele geçirildi.
Şüpheli Ö.A, gözaltına alındı.
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