Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sürüyor.

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