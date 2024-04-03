Şanlıurfa'da 3 uzun namlulu silah ele geçirildi

Aramada, 3 uzun namlulu silah, av tüfeği, 15 şarjör ile bu silahlara ait 171 mermi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, iki aile arasındaki arazi anlaşmazlığı sebebiyle silahla tehditte bulunan A.İ'nin ev ve eklentileri jandarma tarafından arandı.

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