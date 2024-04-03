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        Şanlıurfa'da 3 uzun namlulu silah ele geçirildi

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 3 uzun namlulu silah ve av tüfeği ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 13:05 Güncelleme: 03.04.2024 - 13:05
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        Şanlıurfa'da 3 uzun namlulu silah ele geçirildi
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 3 uzun namlulu silah ve av tüfeği ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, iki aile arasındaki arazi anlaşmazlığı sebebiyle silahla tehditte bulunan A.İ'nin ev ve eklentileri jandarma tarafından arandı.

        Aramada, 3 uzun namlulu silah, av tüfeği, 15 şarjör ile bu silahlara ait 171 mermi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan A.İ, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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