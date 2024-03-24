Şampiyon kick boksçu antrenörün çocukları babalarının izinden gidiyor

RAUF MALTAŞ - Kick boksta dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonlukları bulunan Milli Takım Antrenörü Murat Akaltun'un 3 çocuğu da babaları gibi bu sporda önemli başarılar elde ediyor.

Çocukluktan itibaren dövüş sporlarıyla ilgilenen 51 yaşındaki Murat Akaltun'un, tekvando, boks, muay thai ve kick boksta çok sayıda dünya, Avrupa, Balkan, Akdeniz ve Türkiye şampiyonluğu bulunuyor.

Kick Boks Milli Takımı'nda 15 yıldır antrenörlük yapan Akaltun'un 3 çocuğu da babalarının izinden giderek bu spora başladı.

Yaklaşık 12 yıldır kick boks yapan 18 yaşındaki Fatma Nursev Akaltun, bir dünya, bir Avrupa ve 6 Türkiye şampiyonluğu yaşadı. 17 yaşındaki Muhittin Akaltun da bir kez dünya, bir kez Avrupa ve 5 kez Türkiye şampiyonu oldu. Ailenin en küçüğü 8 yaşındaki Mehmet Muratcan Akaltun da alt minik kategorisinde Türkiye şampiyonu olmayı başardı.

- Murat Akaltun: "Çok gurur verici bir durum" Murat Akaltun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır sporun içerisinde olduğu için çocuklarının da kendisinden etkilendiğini söyledi. Çocuklarının neredeyse spor salonunda büyüdüğünü anlatan Akaltun, şunları kaydetti: "Çocuklarının uluslararası platformlarda Türkiye'yi temsil ederek, şanlı bayrağı göndere çektirme şerefine nail olması herkesin rüyası, hayalidir. Hakikaten de tarifi imkansız bir duygu. Mesela biz ailecek ilk şampiyonluğu Fatma ile tattık. O gün ağlamıştım yani. Sevincimden, gururumdan ağlamıştım. Muhittin'de de aynı sevinci yaşayıp, ağladık. Sonuç itibarıyla hem ülkemiz hem ilimiz hem ailemiz adına çok gurur verici bir durum. Yetiştirdiğim çocuklarım ülkemizi temsil etmiş, bayrağımızı göndere çektirmişler. Bu tarifi imkansız bir duygu. Biraz aşka benzer, anlatılmaz yaşanır."

- Fatman Nursev: "Aramızdaki rekabet bizi hırslandırıyor" Fatma Nursev Akaltun da turnuvalara kardeşleriyle evde, babasıyla da salonda hazırlandığını ifade etti. Şu an Avrupa Şampiyonası için hazırlık yaptığını belirten Fatma Nursev, "Doğal olarak kardeşlerimle de aramızda bir rekabet oluşuyor. Kendi aramızda evde de maçlar yapıyoruz. Aramızdaki rekabet de bizi daha çok hırslandırıyor, daha çok teşvik ediyor ve daha iyi hazırlanmamızı sağlıyor." diye konuştu.

- Muhittin Akaltun: "Babam sağ olsun, her şeyimizi ona borçluyuz" Muhittin Akaltun da kardeşleriyle aynı sporu yapmanın faydalarını gördüğünü belirterek, "Babamın başarıları hem benim gurur kaynağım hem de spora başlangıç sebebimdir. Yani babam olmazsa biz şu anda buralara gelemezdik. Biz zaten gözümüzü spor salonunda açtık. Küçüklüğümüzden beri bu sporu yapıyoruz. Babam sağ olsun, her şeyimizi ona borçluyuz." ifadelerini kullandı. Mehmet Muratcan Akaltun ise iyi bir boksör olmak istediğini belirterek, "Çok çalışacağım. Ağabeyimi ve ablamı geçeceğim." dedi.