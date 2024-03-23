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        Erbakan: 40 yıl sonra Şanlıurfa'da milli görüş belediyeciliğiyle buluşacağız

        YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa'da 40 yıl sonra milli görüş belediyeciliğinin yeniden iş başına geleceğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 17:45 Güncelleme: 23.03.2024 - 17:50
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        Erbakan: 40 yıl sonra Şanlıurfa'da milli görüş belediyeciliğiyle buluşacağız
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        YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa'da 40 yıl sonra milli görüş belediyeciliğinin yeniden iş başına geleceğini söyledi.

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa’da partisinin düzenlediği mitinge katıldı. Binlerce kişinin katıldığı mitingde konuşan Erbakan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkan adayı Mehmet Kasım Gürpınar ile Şanlıurfa'nın yeniden milli görüş belediyeciliği ile buluşacağını belirterek, "1984'te Şanlıurfa'da milli görüş belediyeciliği ile tanıştı. Şimdi, 40 yıl sonra 31 Mart'ta tekrar Büyükşehir Belediye başkan adayımız Mehmet Kasım Gülpınar'ın yönetiminde milli görüş belediyeciliği başlayacak. Bu muazzam manzara Şanlıurfa'ya yakışır. 200 binin üzerinde insanla Şanlıurfa bugün mesajını net bir şekilde veriyor. Bütün engellemelere, ambargolara rağmen, bütün güç ellerinde olmasına rağmen Allah haklının kazanmasını istiyor. Milletimiz neden Yeniden Refah'a koşuyor? Çünkü bu millet rantçı belediyeden bıktı artık. Değişim istiyor, samimi, dürüst, tevazu sahibi belediye başkanları istiyor. Milletin derdi ile dertleneceğine kendi makam aracı ile dertlenen, millet ile arasına mesafe koymuş belediyeleri istemiyor" dedi.

        Öte yandan miting alanının kalabalık olması nedeniyle alanda sıkışan bir grup ise bariyerlerin yıkması sonucu ezilme tehlikesi geçirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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