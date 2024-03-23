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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 10:47 Güncelleme: 23.03.2024 - 10:47
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine Siverek-Çermik kara yolunda uygulama noktası oluşturuldu.

        Durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, 240 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki S.Y, S.B. ve M.U. gözaltına alındı.

        Öte yandan, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Siverek-Diyarbakır kara yolunda bir otomobilde 150 gram esrar ele geçirdi, araçtaki R.T. ve M.T’yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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