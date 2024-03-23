Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

Öte yandan, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Siverek-Diyarbakır kara yolunda bir otomobilde 150 gram esrar ele geçirdi, araçtaki R.T. ve M.T’yi gözaltına aldı.

Durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, 240 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki S.Y, S.B. ve M.U. gözaltına alındı.

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