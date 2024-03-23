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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 11:29 Güncelleme: 23.03.2024 - 11:29
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
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        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, kent merkezinde belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Adreslerdeki aramada, bir miktar uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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