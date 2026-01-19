Şanlıurfa'da tartıştığı kuzenini av tüfeğiyle öldüren kişi yakalandı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tartıştığı kuzenini av tüfeğiyle öldüren kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tartıştığı kuzenini av tüfeğiyle öldüren kişi gözaltına alındı.
İddiaya göre, Kırsal Büyücek Mahallesi'nde M.R.T. (22), kuzeni İ.H.T. (25) ile arazi anlaşmazlığı sebebiyle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.R.T, kuzeni İ.H.T'ye av tüfeğiyle ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İ.H.T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
İ.H.T'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli M.R.T'yi saklandığı mısır tarlasında yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.