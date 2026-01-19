GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da yatak deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir yatak deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Devteyşti Mahallesi'nde 3 katlı bir evin altında faaliyet gösteren yatak deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İçeride bulunan vatandaşları tahliye eden itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
