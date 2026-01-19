Habertürk
        Şanlıurfa Haberleri

        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da yatak deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir yatak deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 16:21 Güncelleme: 19.01.2026 - 16:21
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da yatak deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir yatak deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı Devteyşti Mahallesi'nde 3 katlı bir evin altında faaliyet gösteren yatak deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İçeride bulunan vatandaşları tahliye eden itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

