Şanlıurfa'da yatak deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir yatak deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Devteyşti Mahallesi'nde 3 katlı bir evin altında faaliyet gösteren yatak deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İçeride bulunan vatandaşları tahliye eden itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
