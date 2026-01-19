Habertürk
        Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü

        Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 12:43 Güncelleme: 19.01.2026 - 12:43
        Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü
        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

        Henüz plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen 2 otomobil ile bir tır, Şanlıurfa-Viranşehir Karayolu'nda çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Ömer Alması'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralı olarak Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Ali Eşin ise kurtarılamadı.

        Eşin'in Viranşehir Belediyesi çalışanı olduğu öğrenildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

