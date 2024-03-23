AK Parti Milletvekili Önen'den esnaf ziyareti
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen, Eyyübiye ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen, Eyyübiye ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.
Partiden yapılan açıklamaya göre, Asya Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Önen, bu kapsamda Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ile birlikte esnafı ziyaret etti.
Esnaf ve vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Önen, 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin adaylarına destek istedi.
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