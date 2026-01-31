Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Engelliler Spor Kulübü'nü 83-69 mağlup etti. Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip, 39-33 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında üstünlüğünü sürdüren konuk ekip, karşılaşmadan 83-69 galip ayrıldı. Karşılaşmayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da izledi.

