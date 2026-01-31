Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Engelliler Spor Kulübü'nü 83-69 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 16:42 Güncelleme: 31.01.2026 - 16:42
        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
        Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip, 39-33 önde tamamladı.

        Maçın ikinci yarısında üstünlüğünü sürdüren konuk ekip, karşılaşmadan 83-69 galip ayrıldı.

        Karşılaşmayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da izledi.

