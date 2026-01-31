Şanlıurfa'da annesine ait ilacı içen çocuk zehirlendi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde annesine ait ilaçları içen çocuk zehirlendi. Kırsal Divriği Mahallesinde, oyun oynadığı sırada annesine ait ilaçları bularak içen H.G. (2) zehirlendi. Durumun yakınları tarafından fark edilmesi üzerine Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.G. tedavi altına alındı. H.G'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

