Şanlıurfa'da gümrük kaçakçılığı iddiasıyla 48 şüpheliye işlem yapıldı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gümrük kaçağı 9 bin 170 paket sigara, 20 litre alkol, 218 kilogram çay ve 17 cep telefonunun ele geçirildiği operasyonda, 48 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 9 bin 170 paket sigara, 20 litre alkol, 218 kilogram çay, 17 cep telefonu, 32 parça farklı malzeme, ve 7 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.
Ekiplerce 48 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
