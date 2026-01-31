Habertürk
Habertürk
        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 11:51 Güncelleme: 31.01.2026 - 11:51
        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Ö.H. idaresindeki 31 ACP 964 idaresindeki otomobil, Ceylanpınar - Akçakale kara yolu ilçe merkezi girişinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerin olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Kazada yaralanan 2 kişi, yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

