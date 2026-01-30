Habertürk
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 30.01.2026 - 16:42 Güncelleme: 30.01.2026 - 16:47
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yasa dışı silahlanmayla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, "ruhsatsız tabanca ve uzun namlulu silah" bulundurduğu tespit edilen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

        Ekiplerce iki adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 1 uzun namlulu silah, 1 tabanca, bu silahlara ait 8 şarjör ve 259 mermi ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

