Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yasa dışı silahlanmayla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, "ruhsatsız tabanca ve uzun namlulu silah" bulundurduğu tespit edilen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Ekiplerce iki adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 1 uzun namlulu silah, 1 tabanca, bu silahlara ait 8 şarjör ve 259 mermi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
