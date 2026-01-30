Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Şanlıurfa'da ramazan öncesi fiyat denetimi yapıldı

        Şanlıurfa'da ramazan öncesi fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 12:34 Güncelleme: 30.01.2026 - 12:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da ramazan öncesi fiyat denetimi yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'da ramazan öncesi fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi.

        Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kentteki market, kasap, fırın ve lokantalarda denetimlerini sürdürüyor.

        Merkez Karaköprü ilçesindeki bir markette inceleme yapan ekipler, ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, son kullanma tarihlerini kontrol etti.

        Ticaret İl Müdürü İbrahim Akbaş, AA muhabirine, Ticaret Bakanlığının talimatları doğrultusunda tüm Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa'da da denetimler gerçekleştirildiğini söyledi.

        Denetimlerini yaklaşan ramazan ayı dolayısıyla sıklaştırdıklarını belirten Akbaş, "Ramazan öncesinde özellikle ihtiyaç malzemelerinin satıldığı marketler, kasaplar, fırınlar, pastaneler olmak üzere, ayrıca buna bağlı olarak yeme içme sektörü olan lokanta, kafe ve restoranlarda denetimlerimizi sürdürmekteyiz. Bu bağlamda her bir fiyat uygunsuzluğu görünen durum karşısında 3 bin 973 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra fahiş fiyat yönünde de görülen uygunsuzluklar Bakanlığımızın Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderilmektedir." dedi.

        Akbaş, denetimlerinin ramazan ayı süresince de aralıksız devam edeceğini vurgulayarak, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzluğu Alo 175 Tüketici Danışma Hattı, CİMER, Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi mobil uygulamasından ve müdürlüklerine başvurarak iletebileceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Arakçi: Türkiye ile her zaman yakın istişare halindeyiz
        Arakçi: Türkiye ile her zaman yakın istişare halindeyiz
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Ünlü yalı icradan 1.1 milyar liraya satışa çıkıyor
        Ünlü yalı icradan 1.1 milyar liraya satışa çıkıyor
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Bungalov faciası! 3 yaşındaki çocuk can verdi
        Bungalov faciası! 3 yaşındaki çocuk can verdi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        Yastıkların içerisinden "Kullan-at" silahları çıktı!
        Yastıkların içerisinden "Kullan-at" silahları çıktı!
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Etik kurul onayladı
        Etik kurul onayladı
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Yoğun siste zincirleme kaza! 2 can kaybı!
        Yoğun siste zincirleme kaza! 2 can kaybı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da cinayet zanlısı yakalandı
        Şanlıurfa'da cinayet zanlısı yakalandı
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremzede aile, sporcu kızlarının gele...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremzede aile, sporcu kızlarının gele...
        Şanlıurfa'da kuraklık nedeniyle alarm veren gölete son dönemdeki yağışlar c...
        Şanlıurfa'da kuraklık nedeniyle alarm veren gölete son dönemdeki yağışlar c...
        Şanlıurfa'da "nitelikli dolandırıcılık" operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da "nitelikli dolandırıcılık" operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 1 gözaltı
        Şanlıurfa'da nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 1 gözaltı
        Eyyübiye'de robotik kodlama kursu kayıtları devam ediyor
        Eyyübiye'de robotik kodlama kursu kayıtları devam ediyor