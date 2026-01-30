Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremzede aile, sporcu kızlarının gelecekleri için şehir değiştirdi

        EŞBER AYAYDIN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan Adıyamanlı Dalmış ailesi, atletizmde Türkiye dereceleri bulunan kızlarının spor hayatlarını sürdürebilmeleri için Şanlıurfa'ya taşındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 11:21 Güncelleme: 30.01.2026 - 11:21
        EŞBER AYAYDIN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan Adıyamanlı Dalmış ailesi, atletizmde Türkiye dereceleri bulunan kızlarının spor hayatlarını sürdürebilmeleri için Şanlıurfa'ya taşındı.

        Adıyaman'ın merkeze bağlı Göztepe köyünde yaşayan Dalmış ailesinin evi, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıldı.

        Aile, atletizmde Türkiye dereceleri bulunan kızları Kübra Dalmış'ın (16) spor yaşamına devam edebilmesi için ilk etapta onu Şanlıurfa'daki dayısının yanına gönderdi.

        Ailenin en küçük çocuğu Durusu'nun (12) da atletizmdeki yeteneğinin fark edilmesinin ardından çocuklarının hem spora devam edebilmesi hem de elde ettikleri başarıları sürdürebilmeleri amacıyla aile Şanlıurfa'ya taşınma kararı aldı.

        Anne çocuklarıyla Şanlıurfa'da kalırken, baba ise geçim kaynağı olan tarlayla ilgilenmek için zaman zaman Adıyaman'a gidip geliyor.

        Kübra ve Durusu Dalmış kardeşler de Şanlıurfa'da antrenörleri eşliğinde müsabakalara hazırlanıyor.

        Kardeşler, bugüne kadar elde ettikleri derecelerle ebeveynlerini mutlu ediyor. Kübra Dalmış, bugüne kadar aralarında U14 ve U16'da Türkiye şampiyonlukları gibi organizasyonların da yer aldığı etkinliklerin 12'sinde Türkiye şampiyonluğu, 8 Türkiye ikinciliği, 2 Türkiye üçüncülüğü elde etti.

        Durusu Dalmış ise U14 kategorisinin 2 bin metrelik parkur yürüyüşünde Türkiye ikinciliği kazandı.

        - "Çocukların geleceği için mücadele veriyoruz"

        Baba Derviş Dalmış, AA muhabirine, kızı Kübra'nın spora ilgisinin Adıyaman'da başladığını, depremin olduğu gün de müsabakalara katılmak için şehir dışında olduğunu söyledi.

        Dalmış, evlerinin yıkılmasının ardından kızının Adıyaman'da antrenmanlara katılmasının zorlaştığını, Şanlıurfa'daki antrenörle iletişime geçtiklerini anlattı.

        Kızının spor yaşamını sürdürebilmesi için Şanlıurfa'ya gelmesinin zorunlu hale geldiğini ifade eden Dalmış, "Çocukların geleceği ve spora devam edebilmeleri için bu kararı almak zorunda kaldık. O dönemde Kübra, Şanlıurfa'da öğretmen olan dayısının yanında kaldı." dedi.

        Dayısının tayininin çıkmasının ardından kızının kalacak yer sorunu yaşadığını aktaran Dalmış, bu süreçte atletizm antrenörleri Narin ve Cuma Canbek'in destek verdiğini belirtti.

        Baba Dalmış, bir senenin sonunda diğer kızlarının da spor yeteneğinin keşfedildiğini kaydederek, "Baktık ki diğer kızımız da sporla ilgileniyor, dedik ki o zaman Urfa'da bir ev tutalım ve çocuklarımızın başına gidelim. Hanımı getirdim burada çocuklarla birlikte, ben de zaman zaman hem Adıyaman'da kalıyorum hem buraya gelip gidiyorum, bu şekilde çocukların geleceği için mücadele veriyoruz." şeklinde konuştu.

        Anne Zeliha Dalmış ise kızlarının spor hayatlarını sürdürebilmeleri için Şanlıurfa'ya taşındıklarını belirterek, "Çocuklarım sporu çok seviyor. Biz de onlar için bu zorluklara katlanmak zorunda kalıyoruz. Ekonomik olarak zorlanıyoruz ama çocuklarımın geleceği için her şeye katlanmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        - "Türk bayrağını olimpiyatlarda omuzlarımda taşımak istiyorum"

        Kübra Dalmış ise 4 yıldır atletizmin yürüyüş branşıyla ilgilendiğini, ailesinin desteğinin çok fazla olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

        "Antrenmanlarımı orada yapmakta zorlanıyordum, antrenörüm burada olduğu için onun için Şanlıurfa'ya geldim. Tabii Şanlıurfa'ya gelirken çok zorluk çektim. Ailem de destek çıkmasaydı hiç gelemezdim. Anne babamın ve antrenörümün desteğiyle beraber Urfa'ya geldim. Urfa'da antrenmanlarımı devam ettiriyorum. Her sporcu gibi Türk bayrağını olimpiyatlarda omuzlarımda taşımak istiyorum."

        Durusu Dalmış ise ablasını örnek alarak atletizme başladığını ve bu sporu çok sevdiğini, anne ve babasının desteği sayesinde Şanlıurfa'da antrenman yapma imkanı bulduklarını anlattı.

        Ablası ve antrenörüyle müsabakalara hazırlandığını bildiren Dalmış, katıldığı yarışmalarda dereceler elde ettiğini, hedefinin ise milli takıma girmek olduğunu vurguladı.

        Antrenör Narin Canbek de Kübra Dalmış ile geçmiş dönemlerde katıldığı müsabakalarda tanıştıklarını, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'da antrenman yapma imkanı kalmaması üzerine spora devam edebilmek için Şanlıurfa’ya geldiğini söyledi.

        Kübra ve kardeşi Durusu ile yakından ilgilendiklerini belirten Canbek, genç kızların hedeflerinin milli takım formasını giymek olduğunu, bu doğrultuda çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

