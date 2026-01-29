Habertürk
Habertürk
        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da "nitelikli dolandırıcılık" operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde "nitelikli dolandırıcılık" operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Giriş: 29.01.2026 - 19:33 Güncelleme: 29.01.2026 - 19:33
        Şanlıurfa'da "nitelikli dolandırıcılık" operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde "nitelikli dolandırıcılık" operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce, yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreste yapılan aramalarda, cep telefonu, bilgisayar, tablet ile SIM ve hafıza kartları ele geçirildi.

        Şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

