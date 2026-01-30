Şanlıurfa'da cinayet zanlısı yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, kasten öldürme suçundan aranan zanlı, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan arama kararı bulunan B.B'nin Elbeğendi Mahallesi'nde saklandığı adresi belirledi.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katıldığı operasyonda B.B. saklandığı adreste gözaltına alındı.



Zanlı, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.



Bu arada, operasyon anına ilişkin görüntüler de basınla paylaşıldı.

