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        Şanlıurfa'da dereyi geçerken yükselen suya kapılan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, dereyi geçerken yükselen suya kapılan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 13:08 Güncelleme: 23.03.2024 - 13:08
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        Şanlıurfa'da dereyi geçerken yükselen suya kapılan çocuğu arama çalışmaları sürüyor
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        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, dereyi geçerken yükselen suya kapılan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

        Kırsal Yukarı Durmuşlar Mahallesi'nde Cırcıp Deresi'nden karşıya geçerken yükselen suya kapılan 13 yaşındaki Davut Kara'nın bulunması için AFAD ekiplerince başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

        Bölgedeki köylülerin de destek olduğu çalışmalarda, dalgıçlar su altında arama yaparken derenin akış yönüne göre arazi taraması da gerçekleştiriliyor.

        Dün Cırcıp Deresi'nden karşıya geçmek istedikleri sırada suyun yükselmesi sonucu mahsur kalan Sadiye Kara (40), Emine Kara (30) ve Yasemin Çalışkan (18) vatandaşlarca kurtarılarak araçlarla Kızıltepe ve Ceylanpınar devlet hastanelerine kaldırılmış, suya kapılan Davut Kara'nın (13) bulunması için çalışma başlatılmıştı.

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