        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da duvarı çöken metruk ev belediye ekiplerince yıkıldı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde duvarı çöken toprak damlı metruk ev, belediye ekiplerince kontrollü şekilde yıkıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 15:44 Güncelleme: 10.02.2026 - 15:44
        Şanlıurfa'da duvarı çöken metruk ev belediye ekiplerince yıkıldı
        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde duvarı çöken toprak damlı metruk ev, belediye ekiplerince kontrollü şekilde yıkıldı.

        Siverek Belediyesi ekipleri, Camikebir Mahallesi 22. Sokak'ta 7 Şubat'ta duvarı çöken evin diğer kısımlarında da yıkılma riski olduğunu tespit etti.


        Metruk ev, iş makinesiyle kontrollü şekilde yıkıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden yapılarla ilgili çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.

        Açıklamada, risk oluşturan metruk yapıların tespit edilerek gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alındığı ve kontrollü şekilde yıkımlarının gerçekleştirildiği kaydedildi.

