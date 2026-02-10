Şanlıurfa'da duvarı çöken metruk ev belediye ekiplerince yıkıldı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde duvarı çöken toprak damlı metruk ev, belediye ekiplerince kontrollü şekilde yıkıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde duvarı çöken toprak damlı metruk ev, belediye ekiplerince kontrollü şekilde yıkıldı.
Siverek Belediyesi ekipleri, Camikebir Mahallesi 22. Sokak'ta 7 Şubat'ta duvarı çöken evin diğer kısımlarında da yıkılma riski olduğunu tespit etti.
Metruk ev, iş makinesiyle kontrollü şekilde yıkıldı.
Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden yapılarla ilgili çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, risk oluşturan metruk yapıların tespit edilerek gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alındığı ve kontrollü şekilde yıkımlarının gerçekleştirildiği kaydedildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.