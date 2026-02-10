Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Şanlıurfa'da peynir ve salça bidonlarına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

        Şanlıurfa'da peynir ve salça bidonlarına gizlenmiş sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 11:01 Güncelleme: 10.02.2026 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da peynir ve salça bidonlarına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'da peynir ve salça bidonlarına gizlenmiş sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler, narkotik suçlarla mücadele kapsamında belirlenen bir araca operasyon düzenledi.

        Araçta yapılan aramada, peynir ve salça dolu 3 bidona gizlenmiş 2 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Adli emanetten altın çaldı: “İhtiyacım vardı” dedi
        Adli emanetten altın çaldı: “İhtiyacım vardı” dedi
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Kız kardeş hakkında dedikodu iddiası... 4 kişiyi vurdu!
        Kız kardeş hakkında dedikodu iddiası... 4 kişiyi vurdu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Restoranda başından vuruldu! Acılı anne: Yanındaki herkes şüpheli!
        Restoranda başından vuruldu! Acılı anne: Yanındaki herkes şüpheli!
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Mesafe 740 kilometreydi... Balıkçı teknesiyle ölüme yolculuk!
        Mesafe 740 kilometreydi... Balıkçı teknesiyle ölüme yolculuk!
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        "Pişmanım"
        "Pişmanım"
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Ne testere ne levye ne de tornavida... Forkliftle kuyumcu soygunu!
        Ne testere ne levye ne de tornavida... Forkliftle kuyumcu soygunu!
        Kahkaha atarak kayda aldılar... 14 yaşındaki kız öğrenciye akran dehşeti!
        Kahkaha atarak kayda aldılar... 14 yaşındaki kız öğrenciye akran dehşeti!
        Yargıtay’dan önemli akıllı ilaç kararı
        Yargıtay’dan önemli akıllı ilaç kararı
        Gayrimenkulleri geri alacak
        Gayrimenkulleri geri alacak
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da 142 çift, 191 çocuğa koruyucu aile oldu
        Şanlıurfa'da 142 çift, 191 çocuğa koruyucu aile oldu
        20 milyon 850 bin liralık dolandırıcılık yapan şüphelilere operasyon
        20 milyon 850 bin liralık dolandırıcılık yapan şüphelilere operasyon
        Engelleri ahşapla aşıyorlar: Siverek'te öğrencilerden sanata dokunuş
        Engelleri ahşapla aşıyorlar: Siverek'te öğrencilerden sanata dokunuş
        Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Şanlıurfa'da yılların trafik sorunu çözüme kavuşuyor
        Şanlıurfa'da yılların trafik sorunu çözüme kavuşuyor
        Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 37 kişi gözaltına alındı
        Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 37 kişi gözaltına alındı