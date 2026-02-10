Şanlıurfa'da peynir ve salça bidonlarına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Şanlıurfa'da peynir ve salça bidonlarına gizlenmiş sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Şanlıurfa'da peynir ve salça bidonlarına gizlenmiş sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler, narkotik suçlarla mücadele kapsamında belirlenen bir araca operasyon düzenledi.
Araçta yapılan aramada, peynir ve salça dolu 3 bidona gizlenmiş 2 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.