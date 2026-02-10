Şanlıurfa'da peynir ve salça bidonlarına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'da peynir ve salça bidonlarına gizlenmiş sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler, narkotik suçlarla mücadele kapsamında belirlenen bir araca operasyon düzenledi.



Araçta yapılan aramada, peynir ve salça dolu 3 bidona gizlenmiş 2 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



