        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 37 kişi gözaltına alındı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 37 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 14:32 Güncelleme: 09.02.2026 - 14:32
        Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 37 kişi gözaltına alındı
        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 37 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 7 bin 480 paket sigara, 33 litre alkol, 50 kilogram çay ile farklı kalemlerde eşyalar ele geçirildi.

        Ekiplerce 37 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

