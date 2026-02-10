Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Harran Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, polis ekiplerince telefonla nitelikli dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığını belirtti. Çalışma sonucunda 3 şüphelinin yakalandığını bildiren Vali Şıldak, adreslerde yapılan aramalarda 11 cep telefonu, 6 sim kart, 8 sim kart bloğu, 1 tablet bilgisayar ele geçirildiğini ifade etti. Şıldak, 3 şüphelinin çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığını, zanlıların 5 kişiyi 20 milyon 850 bin 770 lira dolandırdıklarının tespit edildiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.