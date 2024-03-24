Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan S.Y, S.B. ve M.U'nun jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine dün, Siverek-Çermik kara yolunda jandarma ekiplerince uygulama noktası oluşturulmuş, durdurulan otomobilde yapılan aramada 240 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş, 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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