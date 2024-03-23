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        Şanlıurfa'da nevruz kutlamalarında 15 gözaltı

        ŞANLIURFA'da, DEM Parti öncülüğünde düzenlenen nevruz kutlamalarında, sözde 'Kürdistan' baskılı tişört giyenler ile terör örgütü lehine slogan atan 15 kişi, sivil polisler tarafından gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 18:23 Güncelleme: 23.03.2024 - 18:25
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        Şanlıurfa'da nevruz kutlamalarında 15 gözaltı
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        ŞANLIURFA'da, DEM Parti öncülüğünde düzenlenen nevruz kutlamalarında, sözde 'Kürdistan' baskılı tişört giyenler ile terör örgütü lehine slogan atan 15 kişi, sivil polisler tarafından gözaltına alındı.

        Şanlıurfa'da, DEM Parti teşkilatı tarafından 11 Nisan Stadyumu park alanında nevruz kutlaması yapıldı. Kutlamaya gelenler, polisin uygulama noktasında üst araması yapıldıktan sonra alana alındı. Kalabalıkta halay çeken bazı kişilerin terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine yasa dışı slogan atması ve bazılarının ise sözde 'Kürdistan' yazılı tişörtler giymesi üzerine alanda gezen sivil polis ekipleri 15 kişiyi gözaltına aldı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kürt sorununun demokratik çözümüne ihtiyaç olduğunu belirterek şunları söyledi:

        "Türkiye’nin geleceği 31 milyon Kürt’ün iradesiyle, Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümündedir. Bunun için sizleri tekrar diyaloğa ve müzakereye çağırıyoruz. Ama ne yapıyorlar? Kürtlerin yaşadığı her yere 'Teröristan' diyorlar. Milletvekilleriniz Meclis’te iki kelime Kürtçe konuştuğunda seslerini kısıyorlar, 'bilinmeyen dil' diyorlar. Bir an önce teröristan kavramından, bilinmeyen dil tarifinden vazgeçin."

        Yapılan konuşmaların ardından DEM Parti Belediye başkan adayları tanıtılıp, alanda nevruz ateşi yakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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