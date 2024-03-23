Şanlıurfa'da nevruz kutlamalarında 15 gözaltı

ŞANLIURFA'da, DEM Parti öncülüğünde düzenlenen nevruz kutlamalarında, sözde 'Kürdistan' baskılı tişört giyenler ile terör örgütü lehine slogan atan 15 kişi, sivil polisler tarafından gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da, DEM Parti teşkilatı tarafından 11 Nisan Stadyumu park alanında nevruz kutlaması yapıldı. Kutlamaya gelenler, polisin uygulama noktasında üst araması yapıldıktan sonra alana alındı. Kalabalıkta halay çeken bazı kişilerin terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine yasa dışı slogan atması ve bazılarının ise sözde 'Kürdistan' yazılı tişörtler giymesi üzerine alanda gezen sivil polis ekipleri 15 kişiyi gözaltına aldı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kürt sorununun demokratik çözümüne ihtiyaç olduğunu belirterek şunları söyledi: