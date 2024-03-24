Tedavi gördüğü hastanede vefat eden asker Şanlıurfa'da toprağa verildi

Törene, Bozova Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt ile Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy ve diğer ilgililer katıldı.

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