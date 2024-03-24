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        Tedavi gördüğü hastanede vefat eden asker Şanlıurfa'da toprağa verildi

        Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sözleşmeli Er İbrahim Halil Taş'ın cenazesi memleketi Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 14:28 Güncelleme: 24.03.2024 - 14:28
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        Tedavi gördüğü hastanede vefat eden asker Şanlıurfa'da toprağa verildi
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        Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sözleşmeli Er İbrahim Halil Taş'ın cenazesi memleketi Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde toprağa verildi.

        Naaşı gece saatlerinde Bozova ilçesine getirilen Taş için Gül Camisi'nde tören düzenlendi.

        Taş'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedildi.

        Törene, Bozova Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt ile Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy ve diğer ilgililer katıldı.

        Taş'ın bir süredir Ankara'da çoklu organ yetmezliği tedavisi gördüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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