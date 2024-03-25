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        Şanlıurfa'da seçim güvenliği için 11 bin 230 kolluk kuvveti görev alacak

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 6 bin 803'ü emniyet, 4 bin 427'si jandarma olmak üzere toplam 11 bin 230 personelle güvenlik tedbiri alacaklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 14:00 Güncelleme: 25.03.2024 - 14:00
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        Şanlıurfa'da seçim güvenliği için 11 bin 230 kolluk kuvveti görev alacak
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        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 6 bin 803'ü emniyet, 4 bin 427'si jandarma olmak üzere toplam 11 bin 230 personelle güvenlik tedbiri alacaklarını bildirdi.

        Şıldak, valilikte düzenlenen toplantıdaki konuşmasında, seçimin ülkede ve Şanlıurfa'da huzurlu ve güvenli ortamlarda gerçekleştirilerek hayırlı sonuçlarla neticelenmesini diledi.

        Şanlıurfa'da 1 milyon 252 bin 96 seçmenin oy kullanacağını belirten Şıldak, "1604 binada toplam 4 bin 435 sandıkta oy kullanma işlemi gerçekleşecektir. Sandıklarda görevli kamu görevlisi sayısı ise 8 bin 870'tir. İl Seçim Kurulu ve ilçe seçim kurullarının kaymakamlıklarımızdan ve valiliklerimizden yapmış olduğu talepler doğrultusunda bütün ihtiyaçları karşılanmıştır. Gerek kamu personeli, gerek araç gereç gerekse konteyner, seçim kabini olarak kullanılacak konteyner ve araç taleplerinin tamamı karşılanmıştır." dedi.

        Vali Şıldak, seçim güvenliği konusunda da en üst seviyede tedbir aldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Seçimlerin ilimizde, ilimizin her bir noktasında güvenli ve huzurlu ortamlarda gerçekleşmesi seçmenlerin iradelerinin hür ve demokrasi kurallarına uygun şekilde sandığa yansıtılabilmesi için bütün tedbirleri alanda planladık ve uygulamaya hazırız. Bu kapsamda 6 bin 803 emniyet personelimiz, 4 bin 427 jandarma personelimiz olmak üzere toplam 11 bin 230 personelle güvenlik tedbiri alacağız. İlimize İçişleri Bakanlığımızdan yaptığımız talep karşısında 700 ilave güvenlik personeli gönderilmiş olacaktır. Bu sayının içinde ilave takviye personel sayısı da yer almaktadır. Yine emniyetimiz 1122, jandarmamız ise 892 olmak üzere güvenlik birimlerimiz seçim günü toplam 2 bin 14 araçla güvenlik hizmetini yerine getireceklerdir."

        Kentte huzur ve sükun ortamı olduğunu dile getiren Şıldak, bunu bozmaya yeltenecek herhangi bir girişime karşı da her türlü önlemi aldıklarını söyledi.

        Seçimlerde kutlama amaçlı olarak silah kullanılmaması uyarısında bulunan Şıldak, seçim günü emniyet ve asayişi sağlamakla görevli olan emniyet ve jandarma personeli dışında hiç kimsenin silah taşımaması gerektiğini hatırlattı.

        Vali Şıldak, siber suçlar konusunda da hem emniyet hem de jandarma birimlerinin görevlerinin başında olduğunu sözlerine ekledi.

        Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici ve İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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