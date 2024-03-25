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        Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 yaralı

        ŞANLIURFA'da, bir akaryakıt istasyonunda müşteri ve çalışanlar arasında çıkan silahlı kavgada Muhsin Melik (33) ile Ahmet Kırıkçı (36) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 16:06 Güncelleme: 25.03.2024 - 16:10
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        Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 yaralı
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        ŞANLIURFA’da, bir akaryakıt istasyonunda müşteri ve çalışanlar arasında çıkan silahlı kavgada Muhsin Melik (33) ile Ahmet Kırıkçı (36) yaralandı.

        Olay, öğleden sonra Sırrın Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, yakıt almaya motosiklet ile gelen bir kişi ve görevli arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmada kim tarafından ateşlendiği öğrenilemeyen tabancadan çıkan kurşunlar akaryakıt istasyonunda görevli Muhsin Melik ve Ahmet Kırıkçı’ya isabet etti. Yaralanan 2 kişi ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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