Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 yaralı
ŞANLIURFA'da, bir akaryakıt istasyonunda müşteri ve çalışanlar arasında çıkan silahlı kavgada Muhsin Melik (33) ile Ahmet Kırıkçı (36) yaralandı.
ŞANLIURFA’da, bir akaryakıt istasyonunda müşteri ve çalışanlar arasında çıkan silahlı kavgada Muhsin Melik (33) ile Ahmet Kırıkçı (36) yaralandı.
Olay, öğleden sonra Sırrın Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, yakıt almaya motosiklet ile gelen bir kişi ve görevli arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmada kim tarafından ateşlendiği öğrenilemeyen tabancadan çıkan kurşunlar akaryakıt istasyonunda görevli Muhsin Melik ve Ahmet Kırıkçı’ya isabet etti. Yaralanan 2 kişi ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.
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