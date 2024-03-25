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        Şanlıurfasporlu futbolcular maaş alamadığı gerekçesiyle antrenmana çıkmadı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'da futbolcular, maaş ve gereken ödemeleri alamadığı gerekçesiyle antrenmana çıkmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 20:59 Güncelleme: 25.03.2024 - 20:59
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        Şanlıurfasporlu futbolcular maaş alamadığı gerekçesiyle antrenmana çıkmadı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor’da futbolcular, maaş ve gereken ödemeleri alamadığı gerekçesiyle antrenmana çıkmadı.

        Takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takımımız bugün yapılacak antrenmana, maaş ve gereken ödemelerini alamadıkları gerekçesi ile çıkmamış ve bundan sonrada çıkmama kararı almış bulunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, bugün antrenmandan fotoğraf paylaşılmadığı için taraftarlardan özür dilendiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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