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        Şanlıurfa'da beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobille beton mikserinin çarpışması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 18:57 Güncelleme: 25.03.2024 - 18:57
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        Şanlıurfa'da beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
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        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobille beton mikserinin çarpışması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

        Kasım H. yönetimindeki 63 ZP 918 plakalı beton mikseri, kırsal Yolboyu Mahallesi civarında Hasan Doğan (40) yönetimindeki 46 EK 282 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan beton mikseri, daha sonara karşı yönden gelen ve henüz plakası öğrenilemeyen Osman Y'nin kullandığı otomobile çarptı.

        Kazada, üç sürücü yaralandı.

        Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hasan Doğan kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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