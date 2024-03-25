Şanlıurfa'da beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobille beton mikserinin çarpışması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Kasım H. yönetimindeki 63 ZP 918 plakalı beton mikseri, kırsal Yolboyu Mahallesi civarında Hasan Doğan (40) yönetimindeki 46 EK 282 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan beton mikseri, daha sonara karşı yönden gelen ve henüz plakası öğrenilemeyen Osman Y'nin kullandığı otomobile çarptı.

Kazada, üç sürücü yaralandı.

Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hasan Doğan kurtarılamadı.