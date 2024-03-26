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        Şanlıurfa'da dereyi geçerken yükselen suya kapılan çocuk 5. günde aranıyor

        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, dereyi geçerken yükselen suya kapılan çocuğu arama çalışmalarına devam ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 15:03 Güncelleme: 26.03.2024 - 15:03
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        Şanlıurfa'da dereyi geçerken yükselen suya kapılan çocuk 5. günde aranıyor
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        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, dereyi geçerken yükselen suya kapılan çocuğu arama çalışmalarına devam ediliyor.

        Kırsal Yukarı Durmuş Mahallesi'nde, Cırcıp Deresi'nden karşıya geçerken yükselen suya kapılan 13 yaşındaki Davut Kara'nın bulunması için AFAD ekiplerince başlatılan arama çalışmaları 5'inci gününde de sürdürülüyor.

        Bölgedeki vatandaşların da destek verdiği çalışmalarda, dron yardımıyla yüzeyde arama yapılırken, dalgıçlar da su altında arama faaliyetlerine devam etti.

        ​​​​​​​22 Mart'ta Cırcıp Deresi'nden karşıya geçmek istedikleri sırada suyun yükselmesi sonucu mahsur kalan Sadiye Kara (40), Emine Kara (30) ve Yasemin Çalışkan (18) vatandaşlarca kurtarılarak araçlarla Kızıltepe ve Ceylanpınar Devlet Hastanelerine kaldırılmış, suya kapılan Davut Kara'nın (13) bulunması için çalışma başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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