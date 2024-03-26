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        Şanlıurfa'da gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 1365 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 14:43 Güncelleme: 26.03.2024 - 14:44
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        Şanlıurfa'da gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
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        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 1365 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda ekiplerce yapılan operasyonda 1365 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 1 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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