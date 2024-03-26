Şanlıurfa'da gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 1365 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 1365 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda ekiplerce yapılan operasyonda 1365 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.
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