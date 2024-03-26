Şanlıurfasporlu futbolcular bugün de antrenmana çıkmadı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'da maaş ve gereken ödemeleri alamadığı gerekçesiyle dün antrenmana çıkmayan oyuncular, bugün de protestoların sürdürdü.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor’da maaş ve gereken ödemeleri alamadığı gerekçesiyle dün antrenmana çıkmayan oyuncular, bugün de protestoların sürdürdü.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Takımımız bugün de alacaklarını alamadıklarını gerekçe göstererek sabah ve akşam yapılması gereken antrenmanlara çıkmamıştır. Ayrıca yönetim kurulumuz ödeme konusunda herhangi bir sonuca ulaşamamış ve kendilerine şehrin büyükleri tarafından verilen sözler tutulmamıştır." ifadeleri kullanıldı.
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