Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, 30 Haziran 2023'te Sürmene ilçesinde taksi şoförü Hüseyin Aslan'ı öldürdüğü iddiasıyla "kasten adam öldürme" ve "yağma" suçundan tutuklanan Mustafa Kol ile maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Kol, savunmasında, taksici olan maktulü yıllardır tanıdığını, olay günü köyde olan eşini ve çocuklarını almak için aracıyla yola çıktıklarını söyledi.

Hüseyin Arslan (Fotoğraf: DHA) "BENİ O ARABAYA BİNDİREMEZSİN" Köye yaklaştıklarında telefonla aradığı eşinin gelmek istemediğini söyledikten sonra görüntülü arayarak, "Beni o arabaya bindiremezsin, gelme." dediğini savunan Kol, daha sonra köyün muhtarının evinin önüne geldiklerinde araçta beklediklerini ifade etti. REKLAM Kol, aracı dere kenarına çekerek beklediklerinde maktulün panik halinde ve sinirli olduğunu ileri sürerek, "Araçtan sigara içmek için çıkmıştım. Hüseyin araçta kaldı. 'Hayırdır, eşim senin aracına biniyordu, şimdi ne oldu?' deyince bana da muhtara da eşime de küfretti. Niye küfrediyorsun deyince 'Sen anlamıyor musun? Eşin arabama binmek istemiyor.' dedi. Hüseyin'i araçtan dışarı çağırınca bana küfretti ve torpidoya doğru eğildi. Korkuyla araca doğru 2-3 el ateş ettim." diye konuştu.