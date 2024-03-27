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        Şanlıurfa'da STK Platformu, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı adaylarını destekleyeceklerini duyurdu

        Şanlıurfa'da Sivil Toplum Kuruluşları Platformu içerisinde yer alan temsilciler, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı adaylarını destekleyeceklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 11:13 Güncelleme: 27.03.2024 - 11:13
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        Şanlıurfa'da STK Platformu, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı adaylarını destekleyeceklerini duyurdu
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        Şanlıurfa'da Sivil Toplum Kuruluşları Platformu içerisinde yer alan temsilciler, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı adaylarını destekleyeceklerini bildirdi.

        Birlik Vakfı Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Halil Kızılelma, platform adına yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimine sayılı günler kaldığını anımsatarak, 22 yıldır Türkiye'de hizmet belediyeciliği anlayışını yerleştiren, ulusal ve uluslararası arenada Türkiye'yi söz sahibi bir konuma eriştiren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun öncülüğünde ilerleyen AK Parti'ye destek sunmaya devam edeceklerini belirtti.

        Türkiye yüzyılında icraatların artarak devam etmesi, Şanlıurfa'ya değer katılmasının sürmesi için desteklerin büyük önem taşıdığı vurgulayan Kızılelma, şunları kaydetti:

        "Bu anlamda sivil toplum kuruluşlarına, gönüldaşlarımıza ve hemşehrilerimize çağrımızdır. Gelin birlik ve beraberliğimizi sürdürelim, bölünmeyelim. Şanlıurfa’daki güçlü belediyeciliği sekteye uğratma hedeflerine fırsat vermeyelim. İrademizi, Türkiye'yi hizmet anlayışıyla tanıştıran AK Parti'den yana kullanalım. Bu doğrultuda 31 Mart'ta Cumhurbaşkanımızın oluşturduğu vizyonu büyük bir özenle işleyen, işi gücü, varı yoğu Şanlıurfa olan, Şanlıurfa'mızda bu hareketin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı-AK Parti adayı Zeynel Abidin Beyazgül ve Cumhur İttifakı ilçe belediye başkan adaylarına seçimlerde destek olalım. Büyük hedeflere ulaşma yolunda kafa karışıklığına yer yok ve de 'Ecdat emaneti peygamberler şehri Şanlıurfa'ya vefa yakışır' düsturuyla, tüm gücümüzle desteklediğimizi, kamuoyuna saygı ile bildiririz."

        Platformda yer alan ve bildiride imzası bulunan sivil toplum kuruluşları şunlardan oluştu:

        "Birlik Vakfı Şanlıurfa Şubesi, Türkiye Gençlik Vakfı Şanlıurfa Şubesi, MÜSİAD Şanlıurfa Şubesi, Ensar Vakfı Şanlıurfa Şubesi, İlim Yayma Cemiyeti Şanlıurfa, Şanlıurfa Bedensel Engelliler Spor Kulübü, Milli Türk Talebe Birliği, Genç Birlik Vakfı, Eyyübiye İmam Hatip Mezunları Derneği, ASKON Şanlıurfa Şubesi, Hak-İş Şanlıurfa Şubesi, Hizmet İş Sendikası Şanlıurfa Şubesi, Türkiye Yazarlar Birliği Şanlıurfa Şubesi, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Şanlıurfa Şubesi, KADEM Şanlıurfa Şubesi, Asriad Şanlıurfa Şubesi, Haliliye Kültür ve İlim Vakfı, Cihannüma Şanlıurfa Şubesi, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şanlıurfa Şubesi, Akademik Birlik Derneği."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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