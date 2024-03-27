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        Şanlıurfa'da terör örgütü propagandası iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 15:16 Güncelleme: 27.03.2024 - 15:16
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        Şanlıurfa'da terör örgütü propagandası iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bölücü terör örgütlerinin propagandasını yapanlara yönelik ilçe kırsalındaki 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin propagandasını yaptığı iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ile bu silahlara ait 86 mermi ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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