Şanlıurfa'da terör örgütü propagandası iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bölücü terör örgütlerinin propagandasını yapanlara yönelik ilçe kırsalındaki 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin propagandasını yaptığı iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ile bu silahlara ait 86 mermi ve 3 cep telefonu ele geçirildi.
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