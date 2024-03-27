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        Şanlıurfa'da, son 1 haftada 28 torbacı tutuklandı

        ŞANLIURFA'da, polis ve jandarma ekipleri tarafından son 1 haftada, 'torbacı' tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 114 şüpheliden, 28'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 13:39 Güncelleme: 27.03.2024 - 13:45
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        Şanlıurfa'da, son 1 haftada 28 torbacı tutuklandı
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        ŞANLIURFA'da, polis ve jandarma ekipleri tarafından son 1 haftada, 'torbacı' tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 114 şüpheliden, 28'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında son 1 haftada ortaklaşa operasyonlar gerçekleştirdi. Kent merkezi ve ilçelerdeki operasyonlarda 29 kilo 200 gram skunk, 4 kilo 711 gram esrar, 543 gram metamfetamin, 72 gram bonzai, 1 gram eroin ve 3 bin 334 uyuşturucu hap ele geçirildi, 114 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28'i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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