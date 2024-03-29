Şanlıurfa'da ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Samet Ejder'in (36) kullandığı 38 AIA 719 plakalı motosiklet, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun 9'uncu kilometresinde yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ejder, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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