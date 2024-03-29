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        Şanlıurfa'da ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 10:24 Güncelleme: 29.03.2024 - 10:24
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        Şanlıurfa'da ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Samet Ejder'in (36) kullandığı 38 AIA 719 plakalı motosiklet, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun 9'uncu kilometresinde yol kenarındaki ağaca çarptı.

        Kazada ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Ejder, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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