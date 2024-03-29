Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfaspor'da alacakları ödenen futbolcular Sakaryaspor maçı hazırlıklarına yeniden başladı

        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında evinde Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 3 günlük aranın ardından yeniden başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 12:33 Güncelleme: 29.03.2024 - 12:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfaspor'da alacakları ödenen futbolcular Sakaryaspor maçı hazırlıklarına yeniden başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında evinde Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 3 günlük aranın ardından yeniden başladı.

        Futbol Şube Sorumlusu Adnan Yükselir, AA muhabirine, maaşlarını ve gereken ödemeleri alamadıkları gerekçesiyle 3 gün antrenmana çıkmayan oyuncuların ödemelerinin yapıldığını, sorunun çözüme kavuştuğunu söyledi.

        Sahalarında karşılaşacakları Sakaryaspor maçı hazırlıklarına yeniden başladıklarını aktaran Yükselir, şöyle konuştu:

        "Sakaryaspor ile çok önemli bir maça çıkacağız. İlk hedefimiz güçlü rakibimiz karşısında mutlak galip gelmek ama yenemiyorsak da yenilmemeliyiz diye düşünüyorum. Çünkü bu ligde 1 puan bile çok önemli. Ama 3 puan alırsak çok derin bir nefes alırız. Ligde kalma yolunda rakiplerimiz olan Tuzlaspor ve Adanaspor'un üstünde yer alarak ligde kalacağımıza inanıyoruz. Takımda sakat oyuncularımız iyileşti, maça tam kadro çıkacağız. Her takımın olduğu gibi bizim takımımızın da taraftarlarına daha çok ihtiyacı var. Ligde bulunduğumuz konum iyi değil ve bize hiç yakışmıyor. Taraftarlarımızın da desteğiyle puan veya puanlar almak istiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kedi Eros davasında başsavcılıktan itiraz!
        Kedi Eros davasında başsavcılıktan itiraz!
        3 katlı villada ceset: Yangın mı cinayet mi?
        3 katlı villada ceset: Yangın mı cinayet mi?
        "Türkiye'ye dış kaynak akışı bu yıl da hız kesmedi"
        "Türkiye'ye dış kaynak akışı bu yıl da hız kesmedi"
        Lübnan Başbakanı İtalyan mevkidaşını yardımcısıyla karıştırdı
        Lübnan Başbakanı İtalyan mevkidaşını yardımcısıyla karıştırdı
        YÖK'ten denklik açıklaması
        YÖK'ten denklik açıklaması
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        740 bin yeni kanser vakasından o sorumlu!
        740 bin yeni kanser vakasından o sorumlu!
        Otobüs seferlerinde seçim ve bayram yoğunluğu
        Otobüs seferlerinde seçim ve bayram yoğunluğu
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Yunanistan'da peş peşe depremler!
        Yunanistan'da peş peşe depremler!
        Gözler Yasin Özcan'ın üzerinde!
        Gözler Yasin Özcan'ın üzerinde!
        Beklenen düğün bu akşam
        Beklenen düğün bu akşam
        İş insanına otoparkta gasp! Hırsızları özel harekat yakaladı
        İş insanına otoparkta gasp! Hırsızları özel harekat yakaladı
        Bu 9 zeka tipinden hangisi size daha yakın?
        Bu 9 zeka tipinden hangisi size daha yakın?
        Dış ticaret açığında hızlı düşüş
        Dış ticaret açığında hızlı düşüş
        Beşiktaş'tan Almanya seferi!
        Beşiktaş'tan Almanya seferi!
        "Her gün ölümü düşünüyorum"
        "Her gün ölümü düşünüyorum"
        Efe kalıyor, Hamza gidiyor!
        Efe kalıyor, Hamza gidiyor!
        Hangisi meyve hangisi sebze? Doğru mu biliyoruz?
        Hangisi meyve hangisi sebze? Doğru mu biliyoruz?

        Benzer Haberler

        Ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Şanlıurfa'da ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Şanlıurfa'da ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 8 yaralı
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 8 yaralı
        Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da "Büyük Filistin Yürüyüşü" düzenlendi
        Şanlıurfa'da "Büyük Filistin Yürüyüşü" düzenlendi
        Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı