Şanlıurfa'da oy verme işlemi başladı
ŞANLIURFA'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemleri başladı.
ŞANLIURFA'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemleri başladı.
Kentte kurulan 4 bin 435 sandıkta, saatlerin 07.00'yi göstermesiyle seçmenler oy kullanmaya başladı. 1 milyon 252 bin 96 seçmenin oy kullanacağı kentte, herhangi bir olumsuz yaşanmaması için 11 bin 230 polis ve jandarma personeliyle güvenlik tedbiri alındı.
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