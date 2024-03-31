Şanlıurfa'da oy verme işlemi başladı

ŞANLIURFA'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemleri başladı.

Kentte kurulan 4 bin 435 sandıkta, saatlerin 07.00'yi göstermesiyle seçmenler oy kullanmaya başladı. 1 milyon 252 bin 96 seçmenin oy kullanacağı kentte, herhangi bir olumsuz yaşanmaması için 11 bin 230 polis ve jandarma personeliyle güvenlik tedbiri alındı.