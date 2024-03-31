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        Şanlıurfa'da, sopalı muhtarlık kavgası: 6 yaralı

        ŞANLIURFA'da muhtarlık seçimi yüzünden iki grup arasında okul bahçesinde çıkan sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 13:58 Güncelleme: 31.03.2024 - 14:00
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        Şanlıurfa'da, sopalı muhtarlık kavgası: 6 yaralı
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        ŞANLIURFA’da muhtarlık seçimi yüzünden iki grup arasında okul bahçesinde çıkan sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

        Güneş Mahallesi’nde muhtarlık için oy kullanan iki grup arasında sınıfta çıkan tartışma, okulun bahçesine taşıp, tarafların yakınlarının da katılımıyla kavgaya dönüştü. Sopaların da kullanıldığı kavgada aralarında kadınların da olduğu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kalabalık ise jandarma ekiplerince okul çevresinden uzaklaştırıldı.

        Kavgayla ilgili inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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